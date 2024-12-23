تكنولوجيا: Find N5 يسبق إطلاق Find X8 Ultra مع تسريب تفاصيل جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع اقتراب نهاية عام 2024، تستعد شركة أوبو لإطلاق العديد من الأجهزة الجديدة بداية من عام 2025. وبينما تركز العلامة التجارية على إطلاق سلسلة Reno 13 عالميًا، من المتوقع أن يشهد السوق الصيني إصدارات متعددة، بما في ذلك هواتف أوبو Find N5 وFind X8 Ultra، بالإضافة إلى X8 Mini.

فقد كشف مدير منتجات Find في شركة أوبو، Zhou Yibao، في منشور حديث على Weibo عن تسلسل إطلاق هاتفي Find N5 وX8 Ultra. حيث ردّ تشو على استفسار حول موعد إطلاق الأجهزة القادمة، وأوضح أن الشركة تخطط لإطلاق هاتف Find N5 القابل للطي أولاً، على أن يتبعه هاتف Find X8 Ultra، مؤكدًا أن كلا الجهازين سيكونان مثيرين للإعجاب.

ومع ذلك، فهو لم يذكر أي تفاصيل حول هاتف X8 Mini، الذي يُتوقع أن يحمل أصغر شاشة في سلسلة X8. من المحتمل أن يتم إطلاق X8 Mini بالتوازي مع X8 Ultra أو في غضون أسابيع من صدوره.

من جهة أخرى، شارك المسرب Smart Pikachu تفاصيل مثيرة حول هاتف Find N5، حيث يُتوقع أن يحتوي الجهاز على شاشة كبيرة قابلة للطي بدقة 2K+، مما سيمنح المستخدمين تجربة بصرية رائعة. كما يُتوقع أن يكون Find N5 أول هاتف قابل للطي في العالم مدعومًا بشريحة Snapdragon 8 Elite.

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، سيتضمن الهاتف إعداد كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل من سوني، مع عدسة منظار لتعزيز إمكانيات التكبير/التصغير. من حيث التصميم، يُتوقع أن يكون Find N5 أنحف وأخف وزنًا مقارنة بسابقه Find N3. إضافة إلى ذلك، سيستفيد الهاتف من تعزيز هيكلي وعزل مائي، مما يعزز متانته وجاذبيته.

تتوافق هذه التفاصيل مع التسريبات السابقة، ولم تطرأ أي مفاجآت جديدة. فيما يخص موعد الإطلاق، يشير التسريب إلى أنه سيتم إطلاق Find N5 بعد العام الصيني الجديد 2025، مما يعني أن الإعلان عن الهاتف قد يكون في فبراير 2025. وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يتم إعادة تسمية Find N5 ليصبح OnePlus Open 2.

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