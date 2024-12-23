العميد فرح بحث مع ميشال المر بالسبل المتاحة لتعزيز صمود عناصر الدفاع المدني واستقبل وفدًا من بلدة الكنيسة البقاعية

بحث المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، النائب ميشال إلياس المر، الذي قام بزيارة تهنئة بمناسبة تسلمه مهامه على رأس المديرية العامة للدفاع المدني، في السبل المتاحة لتعزيز صمود عناصر الدفاع المدني وتقديم الدعم اللازم لهم لمتابعة رسالتهم الإنسانية والوطنية.

في هذا السياق، استقبل فرح وفدًا من بلدة الكنيسة البقاعية برئاسة أبو أشرف زعيتر. وعبّر أعضاء الوفد عن "تقديرهم الكبير للجهود والتضحيات التي يبذلها عناصر الدفاع المدني في أداء رسالتهم الإنسانية والوطنية".