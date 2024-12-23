افاد مراسل "النشرة"، في بعلبك، عن أن "أصوات الانفجارات التي تُسمع على السلسلة الشرقية وفي قرى شرقي بعلبك، ومحيط المدينة مصدرها حقول رماية الطيبة للجيش اللبناني، حيث يتم تفجير صواريخ غير منفجرة، من مخلفات العدوان الاسرائيلي على البقاع".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الاصوات التي تُسمع على السلسلة الشرقية وفي قرى شرقي بعلبك هي نتيجة تفجير الجيش صواريخ غير منفجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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