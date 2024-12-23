شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث أوجه التعاون مع الممثل الأممي في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم الاثنين، في ديوان الوزارة بالرياض، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والأمم المتحدة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

