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نائب وزير الخارجية يبحث أوجه التعاون مع الممثل الأممي في العراق

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم الاثنين، في ديوان الوزارة بالرياض، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسان.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والأمم المتحدة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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