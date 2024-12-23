اليونيفيل بعد جولة ميقاتي وقائد الجيش: نحثّ على تسريع انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب

أصدرت اليونيفيل بيانًا حول اجتماع رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال زيارته لجنوب لبنان، موضحة أنه "رافق رئيس الحكومة قائد الجيش العماد جوزاف عون، وأجريا مناقشات في مقرّ القطاع الشرقي لليونيفيل في إبل السقي".

وأشارت إلى أنهما "قاما بزيارة بلدة الخيام التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي مؤخراً وانتشر الجيش اللبناني بدعم من اليونيفيل".

وحثت اليونيفيل بقوة على "تسريع التقدّم في انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني فيه".

ودعت اليونيفيل جميع الجهات الفاعلة إلى "التوقّف عن انتهاك القرار 1701 والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرّض للخطر وقف الأعمال العدائية والاستقرار الهشّ السائد حالياً".

وقالت "سوف يواصل حفظة السلام رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها، ودعم العودة إلى وقف الأعمال العدائية".