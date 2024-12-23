الجميّل طلب من سلطات سوريا القبض على حبيب الشرتوتي: هناك فرصة لانتخاب رئيس من دون وصاية

أشار رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل، بعد لقائد كتلة "الاعتدال الوطني"، إلى "أننا نعيّد بفرح وبأجواء من الأمل لأنّنا في مرحلة انتقالية لبنان يتّجه فيها إلى التطور والازدهار".

وقال "هذه فرصة تاريخية للمرة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية من دون وصاية".

وذكر الجميّل "أنني اتوجّه إلى الشعب السوريّ الذي يعيش فترة مفصلية وهناك مواقف أظهرت احترام سيادة لبنان ونشوء علاقات ودية بين سوريا ولبنان".

وطلب من السلطة السورية الجديدة "مساعدتنا على القبض على حبيب الشرتوني"، مضيفا "أرسلنا اسماء اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية إلى المعنيين لمعرفة مصيرهم".

بدوره، قال وفد الكتلة إن "الزيارة كانت للتوافق على الخطوط العريضة وسنصل إلى انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني إذا شاء الله".

وأضاف "لن نصرّح بما بحثنا حرصًا على نجاح العمل".