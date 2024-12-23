الأبيض ناقش مع وفد من الصيادلة التعويضات وآلية عودة الصيدليات المهدمة بشكل كامل الى العمل

أثنى وزير الصحة العامة، فراس الأبيض، في اجتماع مع نقيب الصيادلة السابق غسان الأمين، ووفد من الصيادلة الذين تهدمت صيدلياتهم بشكل كامل جراء العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان، "على دور الصيادلة وتضحياتهم وتضحيات القطاع الصحي في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية"، مشددًا على أن "إعادة المرافق الصحية المتضررة والمهدمة إلى العمل، بما فيها الصيدليات، تُعتبر من أولويات الوزارة".

وأكد الأبيض أن "الحكومة اللبنانية تعمل على تأمين التعويضات ضمن خطة شاملة لإعادة الإعمار"، لافتا إلى أن "وزارة الصحة العامة بدأت عملية مسح أولي لتقييم الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي، وسيتم إجراء مسح تفصيلي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. كما ان البنك الدولي يقوم بدوره بمسحٍ للاضرار".

وأوضح آلية العودة إلى العمل، مؤكدًا "ضرورة الالتزام بالشروط والمعايير القانونية المعتمد"، كاشفا أن "الوزارة ستصدر قرارًا واضحاً بهذا الشأن قريبًا". وأكد أن "دائرة التفتيش الصيدلي ستكون متعاونة ومتجاوبة مع جميع الصيادلة المتضررين لضمان عودتهم إلى العمل في أسرع وقت ممكن".