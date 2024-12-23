تكنولوجيا: Titan Army تكشف عن شاشة 24 بوصة بمعدل تحديث 540 هرتز ودقة FHD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة Titan Army شاشة ألعاب جديدة في السوق الصينية تحمل اسم P25M2L، وتتميز بمعدل تحديث استثنائي يبلغ 540 هرتز. يبلغ سعر الشاشة 5499 يوانًا (754 دولارًا) وهي متوفرة الآن على موقع JD.com.

صُممت شاشة P25M2L لتلبية احتياجات عشاق الرياضات الإلكترونية، حيث تأتي بلوحة مسطحة مقاس 24.1 بوصة بدقة FHD تبلغ 1920 × 1080 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9. تضمن زاوية العرض الواسعة التي تصل إلى 178 درجة رؤية واضحة من أي اتجاه تقريبًا.

زُوّدت الشاشة بمعدل تحديث مذهل يبلغ 540 هرتز، ما يجعل الحركة فائقة السلاسة في الألعاب السريعة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشاشة وقت استجابة GTG يبلغ 0.5 مللي ثانية، وتقنية MPRT 2.0 بسرعة استجابة تصل إلى 0.2 مللي ثانية، ما يحد من ضبابية الحركة ويوفر وضوحًا ديناميكيًا عاليًا يمنح اللاعبين ميزة تنافسية.

فيما يتعلق بجودة الألوان، توفر الشاشة نطاقًا لونيًا واسعًا بنسبة 96% DCI-P3، و99% Adobe RGB، و153% sRGB، ما يضمن ألوانًا نابضة بالحياة ودقيقة. ولقد عُيّرت الشاشة في المصنع لتقديم دقة ألوان Delta E<2، مما يتيح إعادة إنتاج ألوان دقيقة وموثوقة.

اعتمدت الشاشة بتقنية HDR500 مع ذروة سطوع تبلغ 500 نتس في المتر المربع، مما يعزز التباين ويوفر صورًا نابضة بالحياة. يجعلها هذا مثالية للألعاب وكذلك للمهام الاحترافية مثل تحرير الصور والفيديو.

تدعم الشاشة أيضًا تقنية Adaptive-Sync التي تعمل على مزامنة معدل التحديث مع وحدة معالجة الرسومات، ما يمنع تمزق الشاشة ويُحسّن سلاسة اللعب.

ووفرت Titan Army ميزات إضافية مثل أدوات Game+، التي تشمل علامة تصويب قابلة للتخصيص، ومراقبة معدل التحديث، وأوضاع خاصة بالألعاب لتعزيز تجربة المستخدم. ولتوفير راحة أكبر، دعمت الشاشة بتقنية الضوء الأزرق المنخفض وخاصية خالية من الوميض، ما يقلل من إجهاد العين خلال الاستخدام الطويل.

عززت الشاشة بإمكانات تعدد المهام من خلال أوضاع PIP (صورة داخل صورة) وPBP (صورة بجانب صورة)، التي تمكّن المستخدمين من عرض مصادر فيديو متعددة في وقت واحد. كما ضمنت خيارات اتصال واسعة، مثل منفذي HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومقبس صوت، لتوافق أفضل مع الأجهزة المتنوعة.

زُوّد الحامل القابل للتعديل بميزات مرنة تشمل ضبط الارتفاع والإمالة والدوران والمحور، بالإضافة إلى الوضع العمودي. ويتيح التصميم المعياري للشاشة خيارات تركيب متعددة مثل التثبيت بالمشبك المكتبي أو من خلال الفتحة، ما يجعلها مناسبة لإعدادات المستخدم المختلفة.

باختصار، توفر شاشة Titan Army P25M2L مزيجًا من الأداء الفائق والمرونة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للاعبين المحترفين والمستخدمين المتطلبين.

المصدر