شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تطلق عدة مبادرات لتطوير التعليم وتعزيز الطفولة المبكرة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.