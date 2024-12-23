أمطار بأبوظبي وأجواء شتوية منعشة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي) تشهد مدينة أبوظبي وضواحيها، أجواء شتوية منعشة، حيث هطلت أمطار على مناطق متفرقة من مدينة أبوظبي، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، إذ سجلت على الدولة صباح اليوم 5.6 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ويسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والساحلية والجزر مع سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يسود غداً طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع فرصة سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من10 إلى 25 تصل إلى 35كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد تشهد الدولة، حالة جوية خلال الفترة من اليوم الإثنين 23 إلى الخميس 26 ديسمبر 2024، وذلك نتيجة لتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصاحباً معه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي علوي من الغرب مما يؤدي إلى تطور السحب على بعض المناطق تكون ركامية أحياناً.

الطقس: من الإثنين إلى الخميس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على فترات على بعض المناطق الساحلية والجزر والشمالية والشرقية. وحركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً قد تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة. والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.