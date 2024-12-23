شاهدوا: أصداء فنية وتنوع ثقافي استثنائي في سابع أيام مهرجان الرياض للمسرح

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - شهد مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثانية والتي بدأت من 15 إلى 26 ديسمبر 2024، فعاليات متنوعة. وقد تميّز اليوم السابع فيه بزخم ثقافي وفني استثنائي، حيث تنوعت الفعاليات بين الورش التفاعلية والعروض المسرحية التي أضاءت مشهد الإبداع المسرحي، وجذبت جمهوراً واسعاً من عشاق الفن والمسرح.

ورشة عمل

مسرحية "الأشباح"

مسرحية "شرهبان"

واستهل اليوم السابع بورشة عمل بعنوان "عيش اللحظة"، ركزت على تعزيز حضور الممثل على المسرح من خلال التفاعل العاطفي العميق والتمارين التفاعلية، كما تناولت الورشة أسس التمثيل من الداخل والخارج، مع استعراض عملي وتاريخي لمنهج "ستانيسلافسكي"، مما أضفى بُعداً تقنياً ومعرفياً على مهارات المشاركين.وضمن العروض المسرحية التي أبهرت الجمهور، مسرحية "الأشباح"، التي نسجت قصة درامية عميقة حول ثلاثة طلاب مغتربين يعيشون في صراع داخلي بين أحلامهم الكبيرة وواقعهم المليء بالأوهام. وتطرقت المسرحية إلى قضايا الطموح، الاغتراب، والبحث عن الهوية، حيث جسدت رحلة الشخصيات للتصالح مع ذواتهم وبناء مستقبلهم على أسس واقعية.كما تألقت مسرحية "شرهبان" بسردها الملحمي، الذي تناول حكاية فتاة جميلة تسعى للتخلص من القيود التي فرضت عليها عبر سرد مشوق يتنقل بين وديان عميقة وجبال شاهقة، صورت المسرحية رحلة شرهبان وشقيقها حمدان نحو الحرية، وسط تشابك مصائرهما مع شخصيات تحمل أبعاداً رمزية ومعاني إنسانية عميقة، لتصل الأحداث لذروتها في صراع يجمع الحب بالتقاليد، وينتهي بتساؤلات مفتوحة حول أحلام شرهبان وتحدياتها في سبيل حياة كريمة.

واختتم اليوم السابع بحزمة من العروض والأنشطة المميزة التي عكست أجواء الإبداع والتجديد، وسط تفاعل كبير من جمهور شغوف استمتع بمزيج من الفن المسرحي الراقي والتجارب الثقافية الملهمة.

قد ترغبين في معرفة حوارات فكرية وعروض مسرحية متنوعة في اليوم السادس لمهرجان الرياض للمسرح

إحدى المسرحيات المشاركة بمهرجان الرياض للمسرح- الصورة من المركز الاعلامي للمهرجان

مهرجان الرياض للمسرح

إحدى المسرحيات المشاركة بمهرجان الرياض للمسرح- الصورة من المركز الاعلامي للمهرجان

يُذكر أن مهرجان الرياض للمسرح، الذي انطلق في الأحد 15 -12 -2024 ويستمر حتى 26 من ديسمبر الحالي، يعد واحداً من أبرز التظاهرات الثقافية التي تحتفي بالمسرح في المملكة العربية السعودية للمزيد من الأخبار: خاص لـ الخليج 365 علي سعيد في مهرجان الرياض للمسرح: سعدت بمشاركتي بعرض لتكريم أحمدالسباعي وهذه مشاريعي القادمة

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