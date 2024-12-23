زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب كوبا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً بقوة 5.9 درجة ضرب كوبا اليوم الاثنين. وذكر المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 25 كيلومترا.

محمد يوسف

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