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الصحة تطلق أكبر منطقة لوجستية ومنشأة صناعية بقيمة مليار ريال

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق مشروعين استثماريين كبيرين بقيمة إجمالية بلغت مليار ريال، بهدف تعزيز قطاع المستحضرات الصيدلانية وترسيخ مكانة المملكة كمركز رائد في صناعة الأدوية والابتكار العلمي.

يتضمن المشروع الأول إنشاء أكبر منطقة لوجستية في العاصمة الرياض، أما المشروع الثاني فيشمل منشأة صناعية متطورة في جدة.

تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال دعم الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي، وتحفيز الابتكار في صناعة الأدوية، وتعزيز القدرات المحلية لتلبية الاحتياجات الوطنية والإقليمية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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