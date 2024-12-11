شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تطلق أكبر منطقة لوجستية ومنشأة صناعية بقيمة مليار ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق مشروعين استثماريين كبيرين بقيمة إجمالية بلغت مليار ريال، بهدف تعزيز قطاع المستحضرات الصيدلانية وترسيخ مكانة المملكة كمركز رائد في صناعة الأدوية والابتكار العلمي.

يتضمن المشروع الأول إنشاء أكبر منطقة لوجستية في العاصمة الرياض، أما المشروع الثاني فيشمل منشأة صناعية متطورة في جدة.

تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال دعم الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي، وتحفيز الابتكار في صناعة الأدوية، وتعزيز القدرات المحلية لتلبية الاحتياجات الوطنية والإقليمية.