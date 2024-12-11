شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مؤتمر "دولي للزراعة طفيفة التوغل" بتخصصي الرياض والان نبدء بالتفاصيل

عروض حية

منجز تاريخي

الدمام - شريف احمد - ينظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، مؤتمر الإجماع الدولي لزراعة الأعضاء طفيفة التوغل، الأول من نوعه، خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي، بهدف تقديم توصيات قائمة على الأدلة تعزز التعاون الدولي، والإسهام في المناقشة العالمية حول تطوير طب زراعة الأعضاء، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين.ويسعى المؤتمر، إلى تقديم توصيات دولية موحدة قائمة على الأدلة حول زراعة الأعضاء الأقل توغلاً، لسد الفجوة بين الأدلة الطبية المتاحة وتطبيقاتها العملية مدفوعاً بنموذج الإجماع الدنماركي، حيث يتم إعداد توصيات عبر مجموعات عمل ومناقشات مفتوحة مع الخبراء والجمهور، تنتهي بمراجعة نهائية من لجنة مستقلة، بهدف تقديم توصيات موحدة لتحسين جودة زراعة الأعضاء عالميًا.يشهد المؤتمر الذي يقوده البروفيسور ديتر برويرينغ، مدير مركز التميز لزراعة الأعضاء في التخصصي، بالتعاون مع البروفيسور إنريكو بينيديتي من جامعة إلينوي بشيكاغو، عروضاً حية لعمليات زراعة الكبد والكلى باستخدام الروبوت، لتزويد المشاركين بتطبيقات عملية متطورة في تقنيات زراعة الأعضاء بأقل تدخل جراحي.وخلال المؤتمر، ستعقد جلسات نقاشية متخصصة بهدف تبادل الخبرات ووجهات النظر حول أفضل الممارسات والاتجاهات المستقبلية في المجال، كما سيتيح الفرصة لنشر أبحاث مشتركة في منصة «PubMed» التي تصنف كأحد أكبر قواعد البيانات العالمية المتخصصة في الأبحاث الطبية والحيوية، مما يعزز الاعتراف العلمي بمساهماتهم في المجتمع الطبي.يعد مركز التميز لزراعة الأعضاء بالتخصصي من بين المؤسسات الرائدة عالميًا، حيث أجرى أكثر من 6600 عملية زراعة منذ عام 2011، من بينها 833 عملية خلال العام الماضي فقط، شملت زراعة 460 كلية، و313 كبداً، و40 رئة، و17 بنكرياس، وقد نجح التخصصي خلال العام الحالي في تنفيذ منجز تاريخي تمثل في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة بالروبوت على مستوى العالم.يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا وال 20 عالميًا، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب براند فاينانس «Finance Brand» لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك «Newsweek».