شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يستقبل الدوسري المتنازل عن قاتل ابنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه اليوم، مسند بن مبارك الدوسري وابنائه المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.

وأشاد سموه بموقفه وامتثاله للتعاليم الإسلامية التي تدعو للعفو والصفح عند المقدرة، والوقوف عند توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تحث على التعاضد والتسامح وعدم الفرقة.

وسأل سموه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل هذا العمل في ميزان العافي.

حضر الاستقبال، وكيل الإمارة المساعد للحقوق نبيل بن عبدالله الطويل.