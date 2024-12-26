الامارات | حمدان بن محمد بقصيدة عن محمد بن راشد: "كنَا نحضن وطن ما نحضن إنسان عادي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في حسابه الرسمي على منصة "انستغرام" قصيدة شعرية عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قال فيها:

أنـتي وأنـا .. بكـره إلى من كبـــرنا

بانقـول للأحبــاب قبـل الأعــادي

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كنّا صـغار و نحضـنه نحسـب إنّـا

نحضن أبـو عنده شموخ وْمبادي

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و إنّـمــا في واقــع العـمـــر .. كنّـا

نحضن وطن مانحضن إنسان عادي

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