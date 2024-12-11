السعودية | 37 ْمئوية.. جدة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء على معظم الخليج 365.

وسجلت جدة أعلى درجة حرارة 37 مئوية؛ فيما سجلت السودة والقريات أقل حرارة 3 مئوية فقط.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 33 مئوية في مكة المكرمة والقنفذة، و32 في جازان وينبع.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة والقريات بـ3 مئوية، و6 درجات في تبوك وحائل وطريف، و7 مئوية في الباحة وعرعر والمجمعة ورفحاء.

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية).

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