شكرا لمتابعة خبر عن ممثل المتوج بالمركز الأول في سيف الملك حمر: بن عودة الجنرال بالقلب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب نايف الراجحي المسؤول عن منقية والده عبد المحسن الفائز بالمركز الأول في مسابقة المزاين لفئة سيف الملك للون الحُمر، عن سعادته بمنافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وحصول المحسن على المركز الأول .

وحصل “عبدالمحسن بن صالح الراجحي” على المركزَيْن الأول والثالث، فيما حقق المركز الثاني: “يزيد بن محمد المطيري”، وحل في المركز الرابع “عيد بن محمد السحمة”، واختتم قائمة الترتيب “شليوح بن سطام المطيري” في المركز الخامس”.

وقال الراجحي خلال لقائه على قناة الصحراء:” لازال بن عودة الجنرال بالقلب ومشتاقين لأبو محمد ولحبه وعفويته .”

وتستمر منافسات “مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل” بالصياهد الجنوبية اليوم الأربعاء بإعلان نتائج (شلفا ولي العهد) “شقح”.