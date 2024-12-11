السعودية | أمانة العاصمة المقدسة تشارك في الملتقى العلمي الـ 24 لأبحاث الحج والعمرة 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك أمانة العاصمة المقدسة في الملتقى العلمي الـ 24 لأبحاث الحج والعمرة 2024، الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

وتأتي مشاركة الأمانة في إطار مسؤولياتها المتواصلة تجاه تطوير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام، ودعمًا لجهود المملكة في تعزيز بيئة الاستثمار في مكة المكرمة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأكد معالى أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود، سعي الأمانة إلى تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص؛ بهدف تحسين تجربة الزوار في مكة المكرمة وتيسير الخدمات المقدمة لهم، سواء في موسم الحج أو العمرة أو طوال العام، وتأكيدًا على دورها الفاعل في تحسين وتطوير البنية التحتية والبيئة والاستثمارية في مكة المكرمة، بما يتناسب مع التحديات والمتغيرات الحالية، وبما يعزز من تقديم خدمات عالية الجودة للحجاج والمعتمرين.

ويعرض جناح “أمانة العاصمة المقدسة” في الملتقى مجموعة من المبادرات والخدمات التي تقدمها الأمانة للقطاعات المختلفة في مكة المكرمة، وخاصة تلك المتعلقة بالحج والعمرة، يتضمن الجناح دليل الخدمات عن أبرز المبادرات التي تدعم تطوير وتيسير الخدمات للزوار، بالإضافة إلى مجموعة من المطويات التي تسلط الضوء على المشاريع التنموية التي تتبناها الأمانة في مختلف المجالات.

وشمل الجناح كذلك عرضًا للمشاريع الخاصة بتطوير النقل وإدارة الحشود، وهو أحد أبرز جوانب الاهتمام في موسم الحج والعمرة، حيث تقوم الأمانة بتقديم حلول مبتكرة لتحسين تجربة التنقل وتسهيل حركة الحجاج والمعتمرين، كما يتم تسليط الضوء على مشاريع التحول الرقمي التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات إلكترونية ذكية تسهم في تحسين الكفاءة وتعزيز رضا الزوار.

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