شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يُحذر من تشكل الصقيع في عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني من احتمالية تشكل الصقيع في بعض مناطق المملكة، اعتبارًا من غد الأربعاء .

وكتب الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: “وفقًا لـ meteologix، من المتوقع أن تشهد بعض المناطق فجر الغد، الأربعاء، تشكل الصقيع في أجزاء من حائل، الجوف، الشمالية، تبوك، وشمال غرب القصيم، كما ستنخفض الحرارة في الثالثة ظهرًا.”

ودعا الحصيني الجميع إلى الاستعداد لمواجهة تأثيرات الطقس البارد، والتأكد من استخدام وسائل الحماية اللازمة للحفاظ على الممتلكات والأفراد في ظل هذه الظروف الجوية القاسية.