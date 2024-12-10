شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية بالإعداد والتنفيذ.. اختتام التمرين الجوي المشترك "طويق 4" والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.