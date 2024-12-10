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شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية بالإعداد والتنفيذ.. اختتام التمرين الجوي المشترك "طويق 4" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهد صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم، اختتام مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط "طويق 4"، وذلك بحضور عدد من قادة القوات الجوية للدول المشاركة بالتمرين.
وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، قائد القاعدة اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني.
وأظهرت القوات الجوية المشاركة الجاهزية العالية في التخطيط والإعداد والتنفيذ، ما عزز مفهوم العمل الجوي المشترك.
وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، قائد القاعدة اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني.
التمرين الجوي "طويق 4"وشَهِد التمرين الجوي المشترك والمختلط "طويق 4" على مدى أسبوعين تنفيذ طلعات جوية لمهام الإسقاط الجوي التكتيكي، ومحاضرات وندوات.
وأظهرت القوات الجوية المشاركة الجاهزية العالية في التخطيط والإعداد والتنفيذ، ما عزز مفهوم العمل الجوي المشترك.