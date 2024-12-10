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جاهزية بالإعداد والتنفيذ.. اختتام التمرين الجوي المشترك "طويق 4"

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهد صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية ، اليوم، اختتام مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط "طويق 4"، وذلك بحضور عدد من قادة القوات الجوية للدول المشاركة بالتمرين.
وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، قائد القاعدة اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني.
اختتام التمرين الجوي المشترك والمختلط

التمرين الجوي "طويق 4"

وشَهِد التمرين الجوي المشترك والمختلط "طويق 4" على مدى أسبوعين تنفيذ طلعات جوية لمهام الإسقاط الجوي التكتيكي، ومحاضرات وندوات.
وأظهرت القوات الجوية المشاركة الجاهزية العالية في التخطيط والإعداد والتنفيذ، ما عزز مفهوم العمل الجوي المشترك.
اختتام التمرين الجوي المشترك والمختلط
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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