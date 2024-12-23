3 إرشادات للاستمتاع بكوب شوكولاتة ساخنة بطريقة صحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

في مبادرة توعوية جديدة، أطلق تجمع القصيم الصحي إرشادات بسيطة لتحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة بطريقة صحية، مع الحفاظ على المذاق اللذيذ.

تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الوعي الغذائي بين أفراد المجتمع وتشجيعهم على اختيار خيارات غذائية أفضل.

وتضمن الدليل الإرشادي النصائح التالية:

1. استخدام الحليب قليل أو خالي الدسم: لتقليل كمية الدهون المشبعة في المشروب.

2. اختيار الشوكولاتة الداكنة: بسبب فوائدها الصحية العالية مقارنة بالشوكولاتة العادية.

3. الابتعاد عن الإضافات غير الصحية: مثل المارشميلو، الكريمة المخفوقة، أو قطع الشوكولاتة الإضافية، التي قد تزيد من السعرات الحرارية.

وأكد تجمع القصيم الصحي أن هذه الخطوات ستساعد على تحسين القيمة الغذائية للمشروب، مما يجعله خيارًا مناسبًا للجميع، خصوصًا في فصل الشتاء.

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