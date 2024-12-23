أحمد الشرع التقى وفدًا قطريًا رفيع المستوى في دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، عن لقاء بين زعيم هيئة تحرير الشام والقائد العام للادارة السورية الجديدة أحمد الشرع والوفد القطري برئاسة وزير الدولة القطري محمد بن عبدالعزيز الخليفي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن "أول وفد قطري رفيع المستوى وصل إلى دمشق بعد قطيعة مع النظام السابق استمرت 13 عاما".

وذكرت أن "الزيارة تأكيد جديد على متانة العلاقات الأخوية الوثيقة بين دولة قطر وسوريا الشقيقة

وأضافت الوزارة "الزيارة تؤكد حرص قطر على استمرار دعمها للشعب السوري والحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها".