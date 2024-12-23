مقتل امرأة بعد أن أضرم رجل النار فيها أثناء نومها بمترو نيويورك

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: ألقت شرطة نيويورك القبض على رجل قالت إنه أضرم النار في امرأة كانت تبدو نائمة في أحد قطارات مترو الأنفاق في المدينة أمس (الأحد)، مما أدى لمقتلها.

وقالت الشرطة إن المرأة، التي لم يتم التعرف على هويتها، كانت جالسة بلا حراك داخل قطار (إف) متوقف في محطة مترو أنفاق كوني آيلاند-ستيلويل أفينيو قرب بروكلين الساعة 7:30 صباحاً (12:30 بتوقيت غرينتش)، حين اقترب منها رجل مجهول بهدوء وأشعل النار في ملابسها بواسطة ولّاعة. وأضافت الشرطة أنه لم يكن هناك أي احتكاك بين الطرفين قبل الحادث وإنهم لا يعتقدون أن كليهما يعرف الآخر.

ونزل الرجل من القطار بينما هرعت شرطة المحطة إلى موقع اللهب.

وقالت مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش في مؤتمر صحافي إن "من رأوه كان شخصاً يقف داخل عربة القطار والنار مشتعلة في كامل جسده"، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأظهر مقطع مصور نٌشر على وسائل التواصل الاجتماعي شخصاً يجلس على مقعد برصيف المحطة على مسافة خطوات قليلة من المرأة التي اشتعلت فيها النار، وكان يرتدي سترة رمادية تشبه تلك التي كان يرتديها المشتبه به الذي قٌبض عليه في وقت لاحق من أمس (الأحد).

ورداً على سؤال عما إذا كان الرجل الذي شوهد على المقعد على الرصيف هو الجاني، قالت الشرطة إن أعضاء فرقة الطوارئ التي استجابت للحادث لم يكن لديهم سبب للاعتقاد أنه مشتبه به عندما هرعوا لمساعدة المرأة.

وقالت الشرطة إن طفايات الحريق استُخدمت لإخماد النار ولكن تعذّر إنقاذ المرأة التي أُعلنت وفاتها في موقع الحادث.

ألقت الشرطة القبض على مشتبه به، لم تعلَن هويته، بينما كان يركب مترو الأنفاق في وقت لاحق من الأحد. وقالت الشرطة إنها ما زالت تحقق في هوية الضحية وسبب الهجوم.

وجرائم العنف نادرة نسبياً في مترو أنفاق نيويورك. وحتى نوفمبر (تشرين الثاني)، تم الإبلاغ عن تسع جرائم قتل في مترو الأنفاق في عام 2024، مقارنة بخمس جرائم في الفترة نفسها من عام 2023، وفقاً لبيانات الشرطة.

