شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تحتضن المقر الدائم لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏⁧‫وقعت المملكة‬⁩ اليوم الاثنين، اتفاقية لإنشاء المقر الدائم لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في ⁧‫الرياض‬⁩ رسميًا .

واستضافت المملكة اليوم الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشارك في هذا الاجتماع المسؤولون المختصون بالأمن السيبراني من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، بحسب العربية.

ويختص مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب برسم السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني.

وحققت دول الخليج تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات” لاسيما المملكة والإمارات.