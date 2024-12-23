السعودية | “الحصيني”: أجواءٌ من باردة لباردة جداً على معظم الجزيرة العربية.. والرياض تسجّل 5 ْمئوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف الباحث في الطقس والمناخ، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن الحرارة المسجّلة، فجر اليوم، 3 ْمئوية بحائل، و5 درجات بالرياض، فيما سجّلت جازان 25 ْمئوية.

وتوقّع “الحصيني”؛ أن تسود أجواءٌ من باردة لباردة جداً على معظم الجزيرة العربية، معتدلة على الساحلَيْن الأوسط والجنوبي للبحر الأحمر، مع هطولاتٍ مطرية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والباحة، ورياحٍ على المنطقة الغربية.