السعودية | ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يزورون “المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة أمس “المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية” بالمدينة المنورة، اطّلعوا خلاله على أقسام المعرض وما يحويه من قاعات وأركان وعروض مرئية، تستعرض سيرة نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – وسير الأنبياء عليهم السلام، والأحداث التاريخية، والثقافة الإسلامية، والجهود المبذولة للعناية بالتاريخ والحضارة الإسلامية.

واطّلع ضيوف الدفعة الثانية من البرنامج لهذا العام 1446 هـ الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على أقسام المعرض والمتحف.

ونوّه الضيوف بما شاهدوه في المعرض من قطع أثرية فريدة، وترتيب وتنظيم للأحداث التاريخية الإسلامية، مؤكدين تميّز المعرض في تنوع القاعات وتجسيد الأماكن والأدوات الأثرية النوعية، التي تعرفوا من خلالها على الثقافة الإسلامية بطريقة تناسب جميع شرائح المجتمع، مقدمين الشكر لقيادة المملكة على تمكينهم من زيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة ضمن ضيوف الدفعة الثانية للبرنامج هذا العام، التي تضمّ 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 14 دولة أوروبية.

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