شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين.. عيار 21 يسجل 3770 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365”، سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر، عيار 24، اليوم الإثنين، 4308.5 جنيه للبيع، و4285.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الإثنين، 3949.5 جنيه للبيع، و3928.5 جنيه للشراء. سعر عيار 21 سجل سعر الذهب في مصر، عيار 21، اليوم الإثنين، 3770 جنيها للبيع، و3750 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 18، اليوم الإثنين، 3231.5 جنيه للبيع، و3214.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الإثنين، 2513.25 جنيه للبيع، و2500 جنيه للشراء. أسعار الذهب وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 12، اليوم الإثنين، 2154.25 جنيه للبيع، و2142.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 30160 جنيها للبيع، و30 ألف جنيه للشراء.