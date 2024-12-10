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"الجبير" يستقبل وفدًا أمريكيًا من معهد الشرق الأوسط

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا أمريكيًا من معهد الشرق الأوسط.
وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذا الاهتمام المشترك. This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA) https://twitter.com/KSAMOFA/status/1866505031589171659?ref_src=twsrc%5Etfw
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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