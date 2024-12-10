شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يستقبل وفدًا أمريكيًا من معهد الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا أمريكيًا من معهد الشرق الأوسط.

وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذا الاهتمام المشترك. This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA) https://twitter.com/KSAMOFA/status/1866505031589171659?ref_src=twsrc%5Etfw