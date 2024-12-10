مجلس أمنا "سكن" يعقد اجتماعه الـ 10 لعام 2024 ويتوجه بـ 4 قرارات

برئاسة وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل؛ عقد مجلس أمناء المؤسسة اجتماعه العاشر لعام 2024 يوم الأحد 07 جمادى ثاني 1446 هـ الموافق 08 ديسمبر 2024 م، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس.

واستعرض الأمين العام لمؤسسة "سكن" الأستاذ عبد العزيز بن صالح الكريديس؛ جدول أعمال اجتماع المجلس المتضمن عدة مواضيع، والتي تم مناقشتها والتوجيه حيالها بما يراه المجلس مناسبًا.

وفي نهاية الاجتماع؛ اتخذ المجلس 4 قرارات، جاءت على النحو التالي:

أولًا: الإشادة بالأداء الاستراتيجي للمؤسسة في 2024.

ثانيًا: ⁠اعتماد القوائم المالية المرحلية للربع الأول والثاني لعام 2024.

ثالثًا: ⁠اعتماد الموازنة التقديرية لـ "سكن" لعام 2025.

رابعًا: ⁠إقرار حملة شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ.

كما عبر المجلس؛ عن شكره للفريق التنفيذي لـ "سكن"؛ نظير الإنجازات المحققة في 2024؛ واعتزاز الأعضاء بهذا الأداء المؤسسي للفريق وبالمنجزات والقفزات التنموية لـ "سكن" في هذا العام.

وتعد مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”؛ مؤسسة غير ربحية يرأس مجلس أمنائها معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وتسعى إلى تحفيز العطاء والمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات مبتكرة من بينها مبادرة “جود الإسكان” ومبادرة “مركز حل للابتكار الإسكاني”، حيث تعمل “سكن” على ريادة وتمكين قطاع الإسكان غير الربحي لتوفير حلول مستدامة.