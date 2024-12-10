شكرا لمتابعة خبر عن قصة عبيد الحربي وناقته: لقاء مؤثر بعد 4 سنوات من البيع.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد إنساني مؤثر يعكس الروابط العميقة بين الإنسان والحيوان، انتشرت قصة مالك إبل يدعى عبيد الحربي وناقته التي ظن أنها ابتعدت عنه للأبد بعد أن باعها منذ أربع سنوات.

وقال الحربي أنا باع ناقته منذ أربع سنوات، وكانت جزءاً من حياته اليومية، فقد كانت تملك علاقة خاصة معه ولكن بعد باعها شعر بحزن كبير وكأنه فقد جزءًا من نفسه .

وعندما التقى عبيد بالناقة التي تم بيعها، كانت المفاجأة الكبرى،الناقة، التي كانت وسط العديد من الحيوانات، تعرفت عليه فورًا بمجرد سماعها لصوته حيث تقدمت الناقة نحوه وبدأت في حنين واضح، حتى كأنها تتذكره بعد هذه السنوات الطويلة.