المركزي السعودي يطلق خدمة الدفع Samsung Pay من خلال نظام مدى في السعودية

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قاربان للدوريات البحرية
أعلنت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية عن تعزيز التزامها بحماية البيئة البحرية بإطلاق أول قاربين للدوريات في المنطقة البحرية...
حملة تطعيم بالمدارس ضد الحصبة والنكاف
دمجت وزارة الصحة المرحلة الأولى بالمرحلة الثانية ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف.وتبدأ الفرق...
الحقيل يعتمد مشروعا استثماريا وإنشاء مدينة صناعية في الدمام
اعتمد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، مشروعًا استثماريًا لتطوير البنية التحتية والخدمات في المخطط الصناعي وإنشاء مدينة...
السعودية تحقق إنجازات متتالية في مكافحة الفساد وإدراك تأثيراته على المجتمع
حققت المملكة إنجازات متتالية في جوانب مكافحة الفساد انطلاقًا من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا وثقافيًا على...
ارتفاع طنيَّات المناولة بالموانئ بنسبة 4.29% خلال نوفمبر 2024م
حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) خلال شهر نوفمبر لعام 2024م، ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 4.29 %،...
البلديات والإسكان تُطلق حزمة جديدة من العقود النموذجية للقطاعين البلدي والسكني
أطلقت وزارة البلديات والإسكان حزمة جديدة من العقود الاسترشادية النموذجية عبر منصة "بلدي أعمال"؛ التي تهدف إلى تسهيل إجراءات...
نائب أمير الرياض يفتتح منتدى الرياض الاجتماعي الخامس لتعزيز الوعي القانوني
افتتح نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، فعاليات منتدى الرياض الاجتماعي الخامس الذي تنظمه جمعية...
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