المركزي السعودي يطلق خدمة الدفع Samsung Pay من خلال نظام مدى في السعودية

قاربان للدوريات البحرية أعلنت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية عن تعزيز التزامها بحماية البيئة البحرية بإطلاق أول قاربين للدوريات في المنطقة البحرية... العلا: العلا: دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1446 هـ 08 جمادى الآخرة 1446 هـ حملة تطعيم بالمدارس ضد الحصبة والنكاف دمجت وزارة الصحة المرحلة الأولى بالمرحلة الثانية ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف.وتبدأ الفرق... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1446 هـ 08 جمادى الآخرة 1446 هـ الحقيل يعتمد مشروعا استثماريا وإنشاء مدينة صناعية في الدمام اعتمد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، مشروعًا استثماريًا لتطوير البنية التحتية والخدمات في المخطط الصناعي وإنشاء مدينة... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1446 هـ 08 جمادى الآخرة 1446 هـ السعودية تحقق إنجازات متتالية في مكافحة الفساد وإدراك تأثيراته على المجتمع حققت المملكة إنجازات متتالية في جوانب مكافحة الفساد انطلاقًا من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا وثقافيًا على... جدة دوت الخليج جدة دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1446 هـ 08 جمادى الآخرة 1446 هـ ارتفاع طنيَّات المناولة بالموانئ بنسبة 4.29% خلال نوفمبر 2024م حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) خلال شهر نوفمبر لعام 2024م، ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 4.29 %،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1446 هـ 08 جمادى الآخرة 1446 هـ البلديات والإسكان تُطلق حزمة جديدة من العقود النموذجية للقطاعين البلدي والسكني أطلقت وزارة البلديات والإسكان حزمة جديدة من العقود الاسترشادية النموذجية عبر منصة "بلدي أعمال"؛ التي تهدف إلى تسهيل إجراءات... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1446 هـ 08 جمادى الآخرة 1446 هـ نائب أمير الرياض يفتتح منتدى الرياض الاجتماعي الخامس لتعزيز الوعي القانوني افتتح نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، فعاليات منتدى الرياض الاجتماعي الخامس الذي تنظمه جمعية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 جمادى الآخرة 1446 هـ 07 جمادى الآخرة 1446 هـ

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