شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وقد أجريت مراسم استقبال لدولته.

وعقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لقاءً موسعاً .

وكان قد وصل إلى الرياض اليوم، رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والوفد المرافق له.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.