جسر المشاة بالعقيق خطر يهدد مرتاديه

اشتكى عدد من أهالي محافظة العقيق، بالإضافة إلى أولياء الأمور والمعلمين المناوبين، من جسر المشاة الوحيد في المحافظة والمجاور لمجمع المدارس، الذي أصبح متهالكا، مشيرين إلى أن المصدات الجانبية سقطت مع الوقت بالإضافة إلى تآكل الجسر الذي يقع فوق الشارع الرئيسي، وبين الأهالي أن الجسر أصبح خطراً لمرتاديه، والذي لم يتم صيانته منذ وقت طويل، مشددين على أهمية العناية به حتى لا يكون سبباً في حدوث حوادث لا يحمد عقباها.

وتواصلت «دوت الخليج» مع رئيس بلدية العقيق المهندس أحمد الديلمي حول ما ذكره الأهالي والمعلمون وقال الديلمي: إن ملاحظتكم وملاحظة الأهالي محل تقديرنا واهتمامنا، وأشار إلى أنه تم إحالة الموضوع للقسم المختص بالبلدية لمعالجتها بشكل عاجل.