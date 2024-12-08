جسر المشاة بالعقيق خطر يهدد مرتاديه

وتواصلت «دوت الخليج» مع رئيس بلدية العقيق المهندس أحمد الديلمي حول ما ذكره الأهالي والمعلمون وقال الديلمي: إن ملاحظتكم وملاحظة الأهالي محل تقديرنا واهتمامنا، وأشار إلى أنه تم إحالة الموضوع للقسم المختص بالبلدية لمعالجتها بشكل عاجل.
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