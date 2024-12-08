اخبار السعوديه

جسر المشاة بالعقيق خطر يهدد مرتاديه

0 نشر
0 تبليغ

اشتكى عدد من أهالي محافظة العقيق، بالإضافة إلى أولياء الأمور والمعلمين المناوبين، من جسر المشاة الوحيد في المحافظة والمجاور لمجمع المدارس، الذي أصبح متهالكا، مشيرين إلى أن المصدات الجانبية سقطت مع الوقت بالإضافة إلى تآكل الجسر الذي يقع فوق الشارع الرئيسي، وبين الأهالي أن الجسر أصبح خطراً لمرتاديه، والذي لم يتم صيانته منذ وقت طويل، مشددين على أهمية العناية به حتى لا يكون سبباً في حدوث حوادث لا يحمد عقباها.

وتواصلت «» مع رئيس بلدية العقيق المهندس أحمد الديلمي حول ما ذكره الأهالي والمعلمون وقال الديلمي: إن ملاحظتكم وملاحظة الأهالي محل تقديرنا واهتمامنا، وأشار إلى أنه تم إحالة الموضوع للقسم المختص بالبلدية لمعالجتها بشكل عاجل.


كانت هذه تفاصيل خبر جسر المشاة بالعقيق خطر يهدد مرتاديه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements