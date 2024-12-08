شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة الفنلندية تطّلع على مجريات سباق الملواح في مهرجان الصقور والان نبدء بالتفاصيل

سباق الملواح

الدمام - شريف احمد - زارت السفيرة الفنلندية آنو- إيريكا فيليانين مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، اليوم، للاطلاع على الحدث العالمي، الذي ينظم فعالياته نادي الصقور السعودي، بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض).واطلعت السفيرة على طريقة سباق الملواح، وتفاصيل إعداد الصقور لأشواط الملواح، كما تعرفت من داخل غرفة التحكيم على احتساب زمن الوصول والانطلاق للصقور، ومساحة مضمار السباق (السناح).واستمتعت إلى شرح حول توزيع الجوائز البالغ قيمتها 36 مليون ريال، على الفائزين بمسابقتي الملواح والمزاين، في ختام المهرجان.وأعربت السفيرة الفنلندية عن شكرها لنادي الصقور السعودي على ما قدمه النادي من حسن استقبال وضيافة، مشيدة بالجهود التي يبذلها النادي في الحفاظ على ثقافة الصيد بالصقور، وتوريث ذلك للأبناء وإشراك الطفل والمرأة في الهوية العريقة.