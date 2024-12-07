شكرا لمتابعة خبر عن ‌المسند: المربعانية لا تثبت كل عام في وقت محدّد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، أن المربعانية لا تثبت في وقت واحد، وفي يوم واحد يتكرّر بشكل منتظم كل عام.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه على منصة أكس: “دخول موسم المربعانية لا يثبت عندي في وقت واحد، وفي يوم واحد فيتكرر كل عام”.

وأضاف: ” المربعانية عبارة عن خصائص جوية مميزة، متى ما توغلت إلى أجواء السعودية أو غيرها نقول دخلت المربعانية، وهي لا تنضبط في تاريخ بعينه، بل تتقدم أحياناً عن موعدها المرقوم في التقاويم، وتتأخر أحياناً أخرى، (وقد) تتزامن مع طلوع نوء الإكليل في برج العقرب كما في التقاويم في بعض السنوات”.

وتابع: “وعليه لا نستطيع تطويع تقلبات الأجواء، لنجعلها تدخل وتطلع في تاريخ بعينه لا يتغير ولا يتبدل كل عام، وما يقال في المربعانية ينسحب بالضرورة على بقية المواسم الأخرى، وهذا لا يعني رد وهدم تقاويم الأنواء والطوالع الموروثة، بل نستأنس بها، ولا نختلف بسببها .. هذا والله أعلم”.