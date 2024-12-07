اخبار السعوديه

قسيس بعت اعتناقه الإسلام: شيء بداخلي دعاني للسفر للمملكة ..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن قسيس بعت اعتناقه الإسلام: شيء بداخلي دعاني للسفر للمملكة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روي الأسترالي داود يوسف 58 عاماً ، قصة اعتناقه الإسلام وكيف واجه ردة فعل  أصدقائه وعائلته السيئة ، بعدما علموا بإسلامه وتجربته لأول مرة بالمملكة .

وقال يوسف “ديفيد جوزيف بيرك” سابقاً والذي كان مساعداً للقسيس في صغره في فيلم نداء الله : ” هناك الكثير من أفراد العائلة قاموا بحظري ، وأخي اتصل بي وقال لي نحن أعداء  الآن “.

وأضاف يوسف أن أخيه قال له أن المسلمين لا يمكن  أن يكونوا أصدقاء مع غير المسلمين ، ولكنه حاول التفاهم مع أخيه بأنهم من الممكن أن يكونوا أصدقاء ، ولكنه رفض وقام بحظره .

وأكد يوسف أنه كان في بداية الأمر متردداً للذهاب للمملكة ، لأن الميديا والعالم الخارجي لم يصور الصورة المثالية والحقيقية للمملكة ، ولكن كان هناك شئ بداخله يريد السفر لها ، ليؤكد بأنها كانت تجربة ممتعة وشعبها مضياف وودود ورحب به فور وصوله ، بل واستمر  أصدقائه من المملكة علي التواصل معه حتي بعد ذهابه .

MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا