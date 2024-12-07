شكرا لمتابعة خبر عن قسيس بعت اعتناقه الإسلام: شيء بداخلي دعاني للسفر للمملكة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روي الأسترالي داود يوسف 58 عاماً ، قصة اعتناقه الإسلام وكيف واجه ردة فعل أصدقائه وعائلته السيئة ، بعدما علموا بإسلامه وتجربته لأول مرة بالمملكة .

وقال يوسف “ديفيد جوزيف بيرك” سابقاً والذي كان مساعداً للقسيس في صغره في فيلم نداء الله : ” هناك الكثير من أفراد العائلة قاموا بحظري ، وأخي اتصل بي وقال لي نحن أعداء الآن “.

وأضاف يوسف أن أخيه قال له أن المسلمين لا يمكن أن يكونوا أصدقاء مع غير المسلمين ، ولكنه حاول التفاهم مع أخيه بأنهم من الممكن أن يكونوا أصدقاء ، ولكنه رفض وقام بحظره .

وأكد يوسف أنه كان في بداية الأمر متردداً للذهاب للمملكة ، لأن الميديا والعالم الخارجي لم يصور الصورة المثالية والحقيقية للمملكة ، ولكن كان هناك شئ بداخله يريد السفر لها ، ليؤكد بأنها كانت تجربة ممتعة وشعبها مضياف وودود ورحب به فور وصوله ، بل واستمر أصدقائه من المملكة علي التواصل معه حتي بعد ذهابه .