شكرا لمتابعة خبر عن رحالة عماني يصل المدينة المنورة بعد رحلة على الأقدام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل الرحّال العماني بخيت الحكيلي إلى المدينة المنورة بعد أن قطع مسافة 4000 كيلومتر سيرًا على الأقدام، في رحلة مميزة استغرقت منه ثلاثة أشهر وستة أيام.

وانطلقت مغامرة الحكيلي في يناير 2024 من صلالة في سلطنة عمان، مرورا باليمن والمملكة ، ليحقق هدفه بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وخلال مسيرته، لقى كرم الضيافة وحسن الاستقبال في كل المحطات التي مر بها، حيث أكد خلال تقرير نُشر على قناة “العربية” أن هذه الرحلة ليست فقط مغامرة شخصية، بل هي دعوة لتحفيز الشباب على ممارسة رياضة المشي والتعرف على المعالم الثقافية والتاريخية في المنطقة.

وشملت الرحلة المرور بعدد من مدن المملكة الرئيسية مثل الرياض والقصيم، وصولاً إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث وجد دعمًا محليًا وتقديرًا كبيرًا من المجتمعات التي التقى بها.

وتأتي رحلته في إطار أهدافه المتعددة، والتي تشمل تعزيز ثقافة المشي، واستكشاف الآثار، ونشر الوعي بين الشباب العماني والخليجي حول أهمية النشاط البدني.

وأشار في حديثه عن الرحلة، على الأمان والاستقبال الحار الذي حظي به في المملكة، هو ما شجعه على مواصلة رحلته بثقة وهمة.

وبدأ الرحال العماني رحلته منفردًا، حيث أشار إلى أن الدعم المعنوي الذي تلقاه من الأفراد والمؤسسات كان له أثر كبير في استكمال رحلته بنجاح، ومع وصوله إلى المدينة المنورة، يطمح إلى مواصلة مغامراته في المستقبل، مستلهمًا من قصص الأجداد الذين كانوا يتنقلون مشيًا على الأقدام بين المقدسات الإسلامية.