اخبار السعوديه

الربيع من أسوأ الفصول للطيران في منطقتنا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الربيع من أسوأ الفصول للطيران في منطقتنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور عبدالله المسند، خبير الطقس، أن فصل الربيع يُعد من أسوأ الفصول للطيران في المملكة .

وكتب “المسند” عبر صفحته الرسمية على موقع “أكس”: في منطقتنا (عادة) فصل الربيع يُعد من أسوأ الفصول في الطيران لكثرة العواصف الغبارية، والاضطرابات الجوية التي ترافقه، بالإضافة إلى خطورة الحالات المطرية التي تشكل السحب الركامية.

وتابع: ربما أفضل الأوقات للسفر الداخلي، أوقات سيادة الكتل الباردة جداً في الشتاء، والتي لا تتزامن مع حالات عدم استقرار، وكذلك في فصل الخريف والله أعلم.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا