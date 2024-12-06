شكرا لمتابعة خبر عن الربيع من أسوأ الفصول للطيران في منطقتنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور عبدالله المسند، خبير الطقس، أن فصل الربيع يُعد من أسوأ الفصول للطيران في المملكة .

وكتب “المسند” عبر صفحته الرسمية على موقع “أكس”: في منطقتنا (عادة) فصل الربيع يُعد من أسوأ الفصول في الطيران لكثرة العواصف الغبارية، والاضطرابات الجوية التي ترافقه، بالإضافة إلى خطورة الحالات المطرية التي تشكل السحب الركامية.

وتابع: ربما أفضل الأوقات للسفر الداخلي، أوقات سيادة الكتل الباردة جداً في الشتاء، والتي لا تتزامن مع حالات عدم استقرار، وكذلك في فصل الخريف والله أعلم.