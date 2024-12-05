الفضلي: تدهور المراعي يقضي على "سُدس" إمدادات الغذاء العالمية

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الدمام - شريف احمد - أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن الاستثمار في المراعي يُعد ركيزة أساسية نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وتحييد أثر تدهور الأراضي، وتحسين سبل عيش الملايين من الرعاة في العالم.

وأشار إلى أن أراضي المراعي تُغطي ما نسبته 54% من سطح الأرض، وتضم مجموعة من النظم البيئية الحيوية، التي تسهم بشكل كبير في التوازن البيئي، وتأمين الغذاء للثروة الحيوانية المستأنسة والبرية، وتوفير فرص العمل للمجتمعات الريفية، ودعم الأمن الغذائي.

سلبيات تدهور المراعي

قال الفضلي في جلسة عن حماية وإعادة تأهيل المراعي خلال فعاليات "كوب 16": المراعي الطبيعية من المجالات الرئيسة التي تجد اهتمامًا بالغًا في مؤتمر الأطراف هذا العام، لأن تدهور المراعي يقضي على "سُدس" إمدادات الغذاء العالمية، التي قد ينتج عنها خفض "ثلث" مخزون الكربون في الأرض.

وأضاف: يعيش في المناطق الرعوية قرابة ملياري شخص في مختلف أرجاء العالم، وهم من الفئات السكانية الأكثر هشاشة على مستوى العالم، ما يجعلهم يعانون نتائج تدهور الموارد الرعوية، ويعرضهم لخطر متزايد من موجات الجفاف، وما يترتب عليها من نتائج سلبية على ماشيتهم ومعيشتهم.

وأوضح أن تقرير "آفاق الأراضي العالمية" الصادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بشأن المراعي الذي نشر خلال هذا العام، أشار إلى أن ما يصل إلى نصف أراضي مراعي العالم معرضة لخطر التدهور، ما يجعل الاستثمار في استعادتها وتنميتها المستدامة أمرًا ضروريًا وعاجلًا لتحقيق الهدف الخاص بتحييد تدهور الأراضي.



خلق استثمار مُستدام

أضاف م. الفضلي، أن التوجه نحو العمل على خلق استثمار مُستدام وبالمستويات الملائمة في المراعي، يُمكن من تحقيق عددٍ من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وعلى رأسها تحييد تدهور الأراضي، وخفض نسبة الفقر في العالم، وتحسين الأمن الغذائي، والإسهام في التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإيجاد فرص العمل في المجالات المرتبطة بالزراعة والرعي والثروة الحيوانية.

وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تطوير سياسات تشجع الاستثمار، وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة لازدهار الأعمال، والتوازن بين احتياجات المستثمرين واحتياجات المربين.

وأكد مواصلة مناقشة هذا الموضوع المهم خلال فترة رئاسة المملكة لمؤتمر الأطراف حتى موعد الدورة 17 المقبلة في منغوليا.

الاستثمار في المراعي

أوضح رئيس "كوب 16" أن المملكة العربية السعودية بادرت منذ وقتٍ مُبكر بالاستثمار في المراعي، إدراكًا منها بأهمية تعزيز التنمية المُستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة، إذ تُغطي المراعي ما نسبته 75% من مساحة المملكة، وتعد تأصيلًا لإرثها الطبيعي الحضري والثقافي.



كما عملت، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، على خطة وطنية لتطوير المراعي، واعتمدت العديد من المبادرات لإعادة تأهيلها، وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية، والاستثمار في مختلف مجالات تطوير المراعي في المناطق الجافة والصحراوية.

إضافة إلى إيجاد تقنيات مبتكرة لتحسين الأراضي، وإنشاء مشاريع تهدف إلى تأهيل المراعي المتدهورة، وتحسين الممارسات الزراعية، وإدارة الثروة الحيوانية، ودعم المجتمعات المحلية من خلال برامج تدريبية تُسهم في رفع مستوى الوعي، وبناء المهارات والقدرات البشرية، والتمكين الأمثل لتحسين استخدامات المراعي وإدارتها بشكل آمن ومُستدام.

كما أكد أهمية دعم العمل الدولي المشترك لحماية واستعادة المراعي، وتحقيق تنميتها المستدامة، لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة، وتقديم الدعم للمجتمعات الرعوية لتلبية احتياجاتها التنموية، وتمكينها من الاستفادة من فرص التنمية المستدامة، ودعم البحوث العلمية ذات العلاقة؛ سعيًا نحو تعزيز المعرفة لتحسين فهمنا لممارسات الإدارة الحديثة للمراعي.

