شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحصد المركز الأول عربيًا والتاسع عالميًا في أولمبياد الروبوت والان نبدء بالتفاصيل



وأقيمت الأولمبياد في تركيا من 26 إلى 30 نوفمبر بمشاركة أكثر من 90 دولة حول العالم. الأولمبياد العالمي للروبوت WRO وتأتي هذه المسابقة العالمية التي تستهدف إظهار إبداعات الشباب باستخدام تقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي، بالشراكة بين كل من وزارة التعليم، والاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، وأكاديمية طويق، وشركة تطوير لتقنيات التعليم.

وفي حديث للجوهرة وأسيل أكدتا أن هذا المنجز المشترك عملا عليه طوال عدة أشهر من خلال معسكر مكثف في مقر أكاديمية طويق.

وأشارتا إلى بناء الروبوت باستخدام تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصميمه وصناعته، واستخدام عدد من المستشعرات المتقدمة المرتبطة بالكاميرا وتقنيات الرادار، وجاء تطبيق المشروع وفق ضوابط WRO.

مشاركة السعودية في بطولة الأولمبياد العالمي وشاركت الممكة في النهائيات العالمية لبطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO 2024 بـ 15 فريقًا ينافس فيها 30 طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة بقيادة 11 مستشارًا و 15 مدربًا تقنيًا، وجاءت المسابقة بعدد من المجالات وهي: مهام الروبوت،

وWRO هي مسابقة تقنية عالمية تُقام سنويًا بمشاركة مختلف الفئات السنية من جميع أنحاء العالم، وقد أقيم المعسكر المكثف للمشاركين في أكاديمية طويق الذراع التدريبي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وذلك بهدف تطوير قدرات الطلاب الإبداعية والتصميمية وتطوير مهارتهم في حل المشكلات من خلال المسابقات والأنشطة المتعلقة بالروبوت التي تتماشى مع الخطط التعليمية.

الدمام - شريف احمد - حققت كل من الجوهرة بنت سعود القحطاني وأسيل بنت عبدالعزيز الجاسر المركز الأول عربيًا، والتاسع عالميًا في أول مشاركة لهما ضمن فئة مهندسو المستقبل، بالأولمبياد العالمي للروبوت WRO 2024.وأقيمت الأولمبياد في تركيا من 26 إلى 30 نوفمبر بمشاركة أكثر من 90 دولة حول العالم.وتأتي هذه المسابقة العالمية التي تستهدف إظهار إبداعات الشباب باستخدام تقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي، بالشراكة بين كل من وزارة التعليم، والاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، وأكاديمية طويق، وشركة تطوير لتقنيات التعليم.وفي حديث للجوهرة وأسيل أكدتا أن هذا المنجز المشترك عملا عليه طوال عدة أشهر من خلال معسكر مكثف في مقر أكاديمية طويق.وأشارتا إلى بناء الروبوت باستخدام تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصميمه وصناعته، واستخدام عدد من المستشعرات المتقدمة المرتبطة بالكاميرا وتقنيات الرادار، وجاء تطبيق المشروع وفق ضوابط WRO.وشاركت الممكة في النهائيات العالمية لبطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO 2024 بـ 15 فريقًا ينافس فيها 30 طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة بقيادة 11 مستشارًا و 15 مدربًا تقنيًا، وجاءت المسابقة بعدد من المجالات وهي: مهام الروبوت، رياضة الروبوت، مبدعو المستقبل، مهندسو المستقبل.وWRO هي مسابقة تقنية عالمية تُقام سنويًا بمشاركة مختلف الفئات السنية من جميع أنحاء العالم، وقد أقيم المعسكر المكثف للمشاركين في أكاديمية طويق الذراع التدريبي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.وذلك بهدف تطوير قدرات الطلاب الإبداعية والتصميمية وتطوير مهارتهم في حل المشكلات من خلال المسابقات والأنشطة المتعلقة بالروبوت التي تتماشى مع الخطط التعليمية.