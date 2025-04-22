كريم عبد العزيز يُشعل مواقع التواصل ببرومو فيلمه الجديد

أشعل الفنان كريم عبد العزيز مواقع التواصل الاجتماعي فور طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلمه الجديد "المشروع X" تمهيداً لعرضه في دور السينما في 21 أيار (مايو) المقبل.

ونشر المخرج بيتر ميمي عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، برومو الفيلم، وقد ظهر فيه كريم عبد العزيز بشخصية ضابط أمن، يخوض مغامرة معقّدة ضد شبكة دولية لتهريب الآثار، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والخطر.

ويتضمن الإعلان مشاهد انفجارات ضخمة، ومطاردات في شوارع أوروبية، وداخل أنفاق ضيّقة، بالإضافة الى اشتباكات بالأيدي. كما يظهر كريم في أكثر من مشهد وهو يرتدي زياً رسمياً وسط فريق عمليات.

ورغم أن عرض الإعلان التشويقي الأول للفيلم لم يتجاوز الدقيقتين، إلا أنه تضمن لقطات سريعة للنجوم المشاركين فيه، ومنهم: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، هنا الزاهد، وماجد الكدواني.

وتفاعل الآلاف من محبي وجمهور كريم مع الإعلان معبّرين عن شوقهم لمشاهدة الفيلم، ومؤكدين أنه سوف يحقق نجاحاً ساحقاً، وقد اعتبره البعض "فيلماً ذا مواصفات عالمية بروح عربية".

"المشروع X" هو بطولة: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، مريم محمود الجندي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي، وتم تصوير أجزاء كبيرة منه في دول أوروبية عدة، باستخدام أحدث تقنيات التصوير والإخراج.

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