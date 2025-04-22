إيفانكا ترامب بإطلالة برتقالية.. ومهاراتها بركوب الأمواج تتصدّر المشهد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: في لحظات تجمع بين الحيوية، الأناقة، والعفوية، ظهرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهي تمارس واحدة من هواياتها المفضلة في أجواء استوائية خلابة على شواطئ كوستاريكا، خلال عطلة الربيع التي تقضيها برفقة عائلتها.

وبحسب تقرير نشرته مجلة Hola الإثنين، فقد تم رصد إيفانكا وهي تتزلج على الأمواج بكامل رشاقتها، متألقة ببيكيني برتقالي لافت في جلسة مرحة جمعتها بأفراد عائلتها. المشهد لم يكن مجرد لقطة عابرة، بل امتد إلى مجموعة صور أظهرت تنوع إطلالاتها، من بدلة تزلج رياضية بالأبيض والأسود إلى ملابس سباحة عصرية تناغمت مع الأجواء المشمسة.

أما زوجها جاريد كوشنر، فكان شريك اللحظة بكل تفاصيلها، مرتديًا سروال سباحة باللون الأخضر الفسفوري، في تناغم لوني بدا وكأنه مخطط مسبقًا. الثنائي ظهرا يضحكان ويستمتعان بالوقت وسط المياه الدافئة، في مشهد عائلي يفيض بالطاقة الإيجابية.





دروس ركوب الأمواج... وكارلي كلوس في المشهد

الرحلة لم تكن حكرًا على إيفانكا وزوجها فحسب، بل رافقهما أيضًا أبناؤهما الذين تلقوا دروسًا في ركوب الأمواج من مدربين مختصين، وسط أجواء من الحماس والتشجيع. كما ضمت المجموعة عارضة الأزياء الشهيرة كارلي كلوس وزوجها جوشوا كوشنر، ما أضفى بُعدًا اجتماعيًا وحيويًا على العطلة.

حياة رياضية تحت شمس ميامي

منذ انتقالها إلى ميامي، تبنّت إيفانكا نمط حياة رياضيًا نشطًا، جعل من اللياقة البدنية محورًا رئيسيًا في يومياتها. فهي لا تكتفي بركوب الأمواج، بل تواظب على ممارسة الدراجات المائية، وقيادة الدراجات النارية مع أطفالها، بالإضافة إلى خوضها تجربة تعلم رياضة الجوجيتسو في أكاديمية يشرف عليها شريك العارضة جيزيل بوندشين.

وقد نشرت أكاديمية Valente Brothers عبر إنستغرام مقطع فيديو لإيفانكا وهي تؤدي مجموعة حركات قتالية متقدمة في الجوجيتسو، وتنهيها بإسقاط مدربها بحركة محسوبة، ما أثار إعجاب المتابعين بمدى تطورها في الرياضة.

قرار بداية 2025: “الالتزام واللياقة أولاً”

مع بداية العام الجديد، شاركت إيفانكا متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي قرارها بأن تكون اللياقة الجسدية هي المحور الأساسي لقراراتها لعام 2025. وكتبت في منشور لها:

"التمسك بقرارات السنة الجديدة ليس أمرًا سهلًا – فقط 23% من الناس ينجحون في تجاوز الأسبوع الأول. لكن كل يوم هو فرصة جديدة للثبات والتقدم".

وأرفقت المنشور بصورة لها داخل صالة الرياضة، وقد بدت في قمة نشاطها، مؤكدة على أهمية الاستمرارية رغم التحديات اليومية.

استراحة ربيعية... بروح النجومية

كوستاريكا كانت المحطة الأخيرة ضمن سلسلة وجهات بحرية تفضلها إيفانكا، لتجمع فيها بين الاستجمام، النشاط العائلي، واستعراض نمط الحياة الرياضي الذي بات يميز إطلالاتها العامة والخاصة. حضورها اللافت على الشاطئ لم يكن مجرد لحظة عابرة، بل رسالة مستمرة عن التوازن بين العائلة، الصحة، والحياة العصرية.

*أعدّت "الخليج 365" هذا التقرير عن مجلة Hola: للاطلاع على المصدر