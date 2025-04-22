القاهرة - الخليج 365
تعاطف الجمهور بشكل كبير مع مقطع مصوّر للنجمة نادين نسيب نجيم كشفت من خلاله بكل عفوية وصدق عن الوحدة التي تعيشها يومياً بعد مغادرة طفليها جيوفاني وهافين إلى المدرسة.
وظهرت النجمة اللبنانية بكامل أناقتها في بث مباشر على تطبيق "سناب شات" وتحدثت بعفوية مع متابعيها عن الوحدة التي تعيشها في الفترة الأخيرة إذ قالت بتأثّر: "أنا هيك حاسّة إنه ما عندي حدا إعمل معه صبحية ففتحت "سناب شات" لأحكي معكم"، في إشارة الى متابعيها.
ولم تتمكن نادين من حبس دموعها فبكت أمام الجميع متأثرةً بسبب الوحدة التي تعيشها في الفترة الأخيرة، ولكنها سرعان ما تمالكت نفسها وراحت تتحدث مع متابعيها وتلهو معهم... وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وحرصوا على التواصل معها بكل حب ومحادثتها لتتخطّى الحالة النفسية الصعبة التي تعيشها.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم تكشف سراً مؤثراً غيّر نظرتها للحياة ومسيرتها الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.