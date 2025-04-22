نادين نسيب نجيم تكشف سراً مؤثراً غيّر نظرتها للحياة ومسيرتها الفنية

تعاطف الجمهور بشكل كبير مع مقطع مصوّر للنجمة نادين نسيب نجيم كشفت من خلاله بكل عفوية وصدق عن الوحدة التي تعيشها يومياً بعد مغادرة طفليها جيوفاني وهافين إلى المدرسة.

وظهرت النجمة اللبنانية بكامل أناقتها في بث مباشر على تطبيق "سناب شات" وتحدثت بعفوية مع متابعيها عن الوحدة التي تعيشها في الفترة الأخيرة إذ قالت بتأثّر: "أنا هيك حاسّة إنه ما عندي حدا إعمل معه صبحية ففتحت "سناب شات" لأحكي معكم"، في إشارة الى متابعيها.

ولم تتمكن نادين من حبس دموعها فبكت أمام الجميع متأثرةً بسبب الوحدة التي تعيشها في الفترة الأخيرة، ولكنها سرعان ما تمالكت نفسها وراحت تتحدث مع متابعيها وتلهو معهم... وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وحرصوا على التواصل معها بكل حب ومحادثتها لتتخطّى الحالة النفسية الصعبة التي تعيشها.

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