24 ألف وظيفة بمنصة جدارات

كشفت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات»، التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية، أمس، إجمالي الوظائف المعلنة في المنصة بنحو 24 ألفًا و708 وظائف، موزعة على النحو التالي: 24.628 وظيفة في القطاع الخاص، و8 وظائف في القطاع العام، و72 وظيفة في القطاع شبه الحكومي.

وأوضحت المنصة أنه من المخطط خلال العام الجاري، التوسع في 4 معالم مستقبلية بالمنصة، أبرزها التحقق الآلي للمؤهلات، وتجربة المستخدم المطورة.

وأكدت المنصة، أنها شهدت تحسينات متعددة خلال الفترة الماضية، من بينها: تحسينات في رحلة الباحثين عن عمل، وتحسينات في رحلة أصحاب العمل في القطاعين الخاص والعام، ووظائف القطاعين العام والخاص، وإضافة أدوات التحليلات السلوكية.

4 معالم مستقبلية بالمنصة

01- التحقق الآلي للمؤهلات.

02- تجربة المستخدم المطورة.

03- تحسينات مستمرة في المنصة.

04- تكامل وشراكات جديدة.

3 خدمات رقمية للأفراد

01- الملف الاحترافي: إنشاء السيرة الذاتية، استرجاع الخبرات من الأنظمة الخارجية، توثيق المؤهلات التعليمية.

02- المواءمة الوظيفية: إدارة التفضيلات الوظيفية.

03- التقديم: التقدم على الوظائف، استقبال دعوات التوظيف، إدارة طلبات التقديم.

رحلة الباحث

01- إنشاء الملف الاحترافي.

02- إعداد تفضيلات المواءمة الوظيفية.

03- التقديم على الوظائف.