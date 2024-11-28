24 ألف وظيفة بمنصة جدارات

وأوضحت المنصة أنه من المخطط خلال العام الجاري، التوسع في 4 معالم مستقبلية بالمنصة، أبرزها التحقق الآلي للمؤهلات، وتجربة المستخدم المطورة.
وأكدت المنصة، أنها شهدت تحسينات متعددة خلال الفترة الماضية، من بينها: تحسينات في رحلة الباحثين عن عمل، وتحسينات في رحلة أصحاب العمل في القطاعين الخاص والعام، ووظائف القطاعين العام والخاص، وإضافة أدوات التحليلات السلوكية.
4 معالم مستقبلية بالمنصة
01- التحقق الآلي للمؤهلات.
02- تجربة المستخدم المطورة.
03- تحسينات مستمرة في المنصة.
04- تكامل وشراكات جديدة.
3 خدمات رقمية للأفراد
01- الملف الاحترافي: إنشاء السيرة الذاتية، استرجاع الخبرات من الأنظمة الخارجية، توثيق المؤهلات التعليمية.
02- المواءمة الوظيفية: إدارة التفضيلات الوظيفية.
03- التقديم: التقدم على الوظائف، استقبال دعوات التوظيف، إدارة طلبات التقديم.
رحلة الباحث
01- إنشاء الملف الاحترافي.
02- إعداد تفضيلات المواءمة الوظيفية.
03- التقديم على الوظائف.
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