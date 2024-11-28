شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في مصر تنقل مواطنًا بحالة طبية حرجة لاستكمال علاجه في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تابعت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي عبر طائرة الإخلاء الطبي، وذلك لاستكمال علاجه في المملكة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية مواطنيها وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الصحية لهم في أي مكان، تعبيرًا عن التزامها العميق بتوفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين السعوديين في الخارج.