طريف تدخل دائرة الصفر المئوي

سجلت محافظة طريف بالحدود الشمالية أمس درجة صفر مئوي، تلتها القريات بدرجة واحدة، ومقارنة مع نفس اليوم في 2019 سجلت طريف درجتين، والقريات درجة واحدة تحت الصفر، وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، بينما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الأحد المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل القنفذة، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه والخرمة ورنية وتربة والليث، كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة ورماح، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الرياض العاصمة وحوطة بني تميم والحريق والمزاحمية والخرج وضرما والدرعية وحريملاء ومرات وثادق.

وأشارت المديرية إلى أن منطقتي عسير وجازان ستتأثران بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومتوسطة على مناطق القصيم والشرقية والباحة، وخفيفة على منطقتي المدينة المنورة ونجران.