طريف تدخل دائرة الصفر المئوي

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل القنفذة، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه والخرمة ورنية وتربة والليث، كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة ورماح، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الرياض العاصمة وحوطة بني تميم والحريق والمزاحمية والخرج وضرما والدرعية وحريملاء ومرات وثادق.
وأشارت المديرية إلى أن منطقتي عسير وجازان ستتأثران بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومتوسطة على مناطق القصيم والشرقية والباحة، وخفيفة على منطقتي المدينة المنورة ونجران.
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