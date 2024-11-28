10 حكايات بين الطبيعة والتراث تجذب السياح لزيارة حائل

تتميز حائل بموقعها الإستراتيجي على أطراف صحراء النفود، حيث التضاريس المتنوعة، من جبال وسهول وأودية وكثبان رملية بديعة. كما تعد حائل وجهة شتوية فريدة، وتحتضن العديد من المواقع الطبيعية الساحرة والمعالم التاريخية والأثرية، منها صخور حائل، أحد المعالم التاريخية السعودية المعتمدة من منظمة يونسكو كتراث إنساني عالمي، بالإضافة إلى مدينة فيد التاريخية، الوجهة الغنية بالتراث والمعالم، بجانب المواقع الطبيعية الساحرة، مثل متنزه الأدهم الذي تقام فيه العديد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والترفيهية لكل أفراد العائلة.

وتتيح منطقة حائل أمام زائريها العديد من الخيارات والتجارب، حيث يمكن للزوار والسياح أن يستمتعوا بالمغامرات، مثل الطيران الشراعي أو المشي الجبلي واكتشاف الكهوف والبراكين والمسارات التاريخية. كما يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة الطيور النادرة في قرية عقدة السياحية، والأجواء الطبيعية، والجلسات المتنوعة، والألعاب الترفيهية للأطفال. ويمكنهم أيضا زيارة «متنزه جبل السمراء» في شرق المدينة، الذي يعد واحدا من أكبر الحدائق المائية في المملكة، ويتميز بوجود المساحات الخضراء الشاسعة، حيث يمكن التنزه وممارسة الرياضة وإقامة حفلات الشواء، ومشاهدة المدينة بأكملها من أعلى الجبل، وقضاء أوقات ممتعة في مطل حاتم الطائي. كذلك يمكنهم قضاء يوم في منتجع «نحلة ونخلة»، حيث الاستمتاع بالأجواء والجلسات والمرافق الترفيهية.

أما عشاق التاريخ والثقافة فيمكنهم التعرف على ثقافة المنطقة من خلال زيارة متحف حائل الإقليمي، الذي يضم 9 قاعات تستعرض عصورا مختلفة، منها الإسلامي، بالإضافة إلى تراث المنطقة وبيئتها، إلى جانب متحف الضويلي للتراث، وقصر القشلة، وقلعة أعيرف، وقصر برزان، وغيره. كما يمكنهم زيارة المعالم الإسلامية، وشراء بعض المنتجات التراثية والحرفية، وتناول المأكولات الشعبية في «سوق زمان الشعبي».

أما الفعاليات والمهرجانات الكبرى فتشهد حائل عددا منها، ومن أشهرها سباق رالي داكار العالمي، خلال الفترة من 3 إلى 17 يناير 2025، الذي سيستمتع زواره بمشاهدة السيارات والدراجات النارية في سباق هو الأكثر جرأة في العالم بين سباقات التحمّل، ويعد مغامرة مثيرة وسط مجموعة من المناظر الطبيعية الخلابة والتضاريس المتنوعة، حيث تستضيف منطقة حائل إحدى مراحله، إلى جانب رالي «حائل - تويوتا» الدولي، أو «تحدي النفود الكبير»، الذي يشهد سباقات مثيرة بين محترفي القيادة الصحراوية في العالم، ويقام في صحراء النفود الكبير بالقرب من مدينة حائل، وكذلك مهرجان «جادة الإبل»، حيث الأجواء التراثية والفعاليات المتنوعة والتعرف على ثقافة البادية.

وتشهد حائل إقبالا سياحيا كبيرا هذه الأيام بالتزامن مع برنامج شتاء السعودية 2024 «شتانا حكاية»، الذي يتواصل حتى نهاية مارس 2025، عبر 7 وجهات سياحية مميزة «حائل والعلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة»، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 20 منتجا جديدا. كما يتضمن البرنامج عددا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة، مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي داكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، بالإضافة إلى تقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية. هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.