شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز الصادرات الدولية.. إطلاق الجناح الرقمي للتمور السعودية على منصة "علي بابا" والان نبدء بالتفاصيل

رفع صادرات التمور

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور عن إطلاق مبادرة الجناح الرقمي للتمور السعودية على منصة التجارة الإلكترونية العالمية "علي بابا "، ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتمور بنسخته الخامسة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية وتوسيع نطاق صادراتها.وتأتي المبادرة امتداداً لرعاية المركز لعدد من الاتفاقيات بين شركات التمور السعودية ومنصة "علي بابا" وذلك سعياً إلى تمكين الشركات السعودية من الوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين الدوليين، وتسويق التمور السعودية من خلال المنصة، ما يفتح آفاقًا جديدة لشركات التمور السعودية لزيادة صادراتها وتعزيز تنافسيتها في السوق العالمي.وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته في دعم المزارعين وتجار التمور، لرفع صادرات المملكة من التمور ومنتجاتها التحويلية، كون التمور منتجاً صحياً يتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية.ويعمل المركز من خلال هذه المبادرة على تمكين الشركات المحلية من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتوجه نحو التحول الرقمي في عمليات التسويق.كما يسعى إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات لضمان تحسين جودة الإنتاج وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية.وتُعد المملكة العربية السعودية من أكبر منتجي ومصدري التمور في العالم، حيث تسعى إلى استغلال إمكاناتها الكبيرة في هذا القطاع لزيادة صادراتها غير النفطية، ما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة المملكة كداعم رئيسي لأسواق التمور العالمية.