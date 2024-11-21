السعودية | “عبدالكريم من اليابان” ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين يلفت الأنظار بموقفه المميز بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لفت أحد الضيوف الأنظار بموقفه المميز بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أثناء استقبال وفد من اليابان ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تُنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

فبابتسامته العريضة، أعرب الضيف الياباني عبدالكريم -المتزوج حديثًا- عن سعادته الكبيرة بزيارة المدينة المنورة في هذه اللحظة الفريدة من حياته، قائلًا: “إنه لم يكن هناك أي تخطيط لهذه الرحلة، لكن الله سبحانه وتعالى يسر لي ولزوجتي عفرين أن نقضي شهر زواجنا الأول هنا في المدينة المنورة، بالقرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم “.

وأعرب عبدالكريم الذي بدا من لغته العربية المتواضعة عن شكره لله العظيم على هذه النعمة، وشكر القيادة الرشيدة، وللشعب السعودي الكريم على هذا الاستقبال الحافل، مؤكدًا أنه ليس هناك رحلة بعد الزواج يمكن أن تكون أجمل من هذه.

الضيف عبدالكريم، الذي ينحدر من العاصمة طوكيو، أشار إلى تزايد أعداد المسلمين في اليابان، مبيّنًا أن عدد المساجد في طوكيو وحدها يصل إلى 22 مسجدًا، واصفًا قصة دخوله للدين الإسلامي بأنه قضى أكثر من 10 سنوات في البحث والقراءة عنه قبل ست سنوات، فيما ذكر أن زوجته عفرين اعتنقت الإسلام العام الماضي.

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